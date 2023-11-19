19 ноября, 06:38
ATP

Чесноков назвал анекдотом предложение Кирьоса стать тренером теннисиста Рублева

Ранее австралиец предложил Рублеву стать его ментальным тренером, чтобы научить справляться с эмоциями на корте

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Австралийский теннисист Ник Кирьос еще не определился, чем он хочет заниматься в жизни, поэтому его предложение стать ментальным тренером россиянина Андрея Рублева больше похоже на анекдот. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Кирьос в эфире канала Tennis Channel предложил Рублеву стать его ментальным тренером, чтобы научить россиянина справляться с эмоциями на корте.

"То, что Кирьос предложил Рублеву стать ментальным тренером, - это анекдот, я над ним посмеялся. Конечно, он мог предложить свои услуги, и не только в качестве тренера, но и грузчика, водителя, менеджера, кого угодно. Он еще сам не завершил карьеру спортсмена, и мне кажется, он сам для себя еще не решил, чем он хочет дальше заниматься, поэтому не думаю, что Андрею это нужно", - сказал Чесноков.

"Действительно, Андрей порой чересчур выплескивает эмоции, но это бывает у всех теннисистов. Я считаю, что лучше их выплеснуть и продолжить играть дальше, чем держать все в себе", - добавил собеседник агентства.

Кирьосу 28 лет, на счету спортсмена семь титулов под эгидой организации. В 2022 году австралиец дошел до финала Уимблдона, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В решающем матче соревнований теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу. Также он выигрывал Открытый чемпионат Австралии в паре с соотечественником Танаси Коккинакисом.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Теннисист является обладателем 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP. 

Теги:
ATPРублев, Андрей Андреевич
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