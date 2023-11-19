Боец Минеев потратит гонорар за бой с Штырковым на покупку дронов для СВО

В субботу Минеев победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в поединке по правилам кикбоксинга

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Российский боец Владимир Минеев потратит гонорар за поединок с Иваном Штырковым на покупку дронов для нужд СВО. Об этом Минеев рассказал журналистам.

В субботу Минеев победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в поединке по правилам кикбоксинга. Бой состоялся в Сочи. После поединка Минеев сообщил, что вернется в зону СВО в декабре.

"Одна часть гонорара пойдет в фонд Петра Минеева, и мы будем помогать детям Донбасса. Вторая часть гонорара пойдет на то, чтобы я купил ребятам в зону СВО то, что им действительно необходимо. Дроны, бронированные машины и другие вещи", - сказал Минеев.

33-летний Минеев был ранее избран депутатом Народного собрания ДНР. В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Позднее спортсмен подписал контракт.