Чалов рассказал, как Головин подсказывает футболистам сборной России

Головин и Чалов были вызваны в команду России на ноябрьский сбор

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин подсказывает партнерам по национальной команде, как лучше сыграть в каких-то моментах. Об этом ТАСС рассказал нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов.

Головин и Чалов были вызваны в команду России на ноябрьский сбор. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Конечно, всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает, - сказал Чалов. - В целом Саша открытый и позитивный парень, поэтому с ним всегда легко. Честно, с ходу не вспомню какую-то историю от Саши, их было достаточно много, пусть будет секретом, чтобы он сам рассказал".

"Дает ли он какие-то советы? Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне, вообще всем ребятам", - отметил Чалов.

Головину 27 лет, с 2018 года он выступает за "Монако". В нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей в чемпионате Франции, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. В составе сборной России он провел 46 игр, в которых забил 5 голов и отдал 13 голевых передач. Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год.