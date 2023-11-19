19 ноября, 07:36
Биатлон

Белорус Смольский выиграл гонку преследования на Кубке лиги клубного биатлона

Антон Смольский. Сергей Бобылев/ ТАСС
Антон Смольский
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Вторым стал Антон Бабиков, третье место занял Карим Халили

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Смольский преодолел дистанцию за 32 минуты 53,1 секунды, совершив 1 промах на огневом рубеже. Вторым стал россиянин Антон Бабиков (отставание 23,7 секунды, 1 промах), третьим - россиянин Карим Халили (+30,5; 1).

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение соревнований, альтернативных турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не подпадает под их юрисдикцию. 

Теги:
Биатлон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация