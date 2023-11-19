Белорус Смольский выиграл гонку преследования на Кубке лиги клубного биатлона

Вторым стал Антон Бабиков, третье место занял Карим Халили

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Смольский преодолел дистанцию за 32 минуты 53,1 секунды, совершив 1 промах на огневом рубеже. Вторым стал россиянин Антон Бабиков (отставание 23,7 секунды, 1 промах), третьим - россиянин Карим Халили (+30,5; 1).

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение соревнований, альтернативных турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не подпадает под их юрисдикцию.