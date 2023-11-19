В РУСАДА посоветовали спортсменам пить свекольный сок для снятия боли в мышцах

По словам главного специалиста отдела по терапевтическому использованию Российского антидопингового агентства Алексея Репетюка, употребление сока улучшает работоспособность во время восстановления

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Если спортсмен будет по два раза в день пить по 150 мг свекольного сока, то его мышцы после тренировочной нагрузки будут болеть меньше. Об этом на Международном симпозиуме по спортивной медицине сообщил главный специалист отдела по терапевтическому использованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Алексей Репетюк.

"Регулярное употребление 150 мг свекольного сока два раза в день уменьшает болезненность мышц после тренировки и улучшает работоспособность во время восстановления", - сказал Репетюк.

Представитель РУСАДА также отметил, что употребление куркумы снижает воспаление поврежденных мышц. Также благотворно влияет на процесс заживления мышц вишневый сок.

"В рамках обеспечения соблюдения антидопинговых правил нам недостаточно предложить спортсменам некую антидопинговую философию, не предоставив при этом законных и обоснованных альтернатив улучшения результатов. Существуют стратегии восстановления, которые, безусловно, очень хорошо известны спортивным врачам. В этом направлении нужно также вести работу, доносить информацию и до врачей, и до спортсменов. Нужно сделать акцент на физиотерапевтических и физиологических методах, к последним относится питание, сон и регидратация (восполнение потери жидкости)", - подчеркнул представитель РУСАДА.