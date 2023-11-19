Чалов рассказал о реакции, когда Головин боролся с Мбаппе за звание футболиста месяца

Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции в октябре

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов испытал гордость за полузащитника "Монако" Александра Головина, когда тот боролся с чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции Килианом Мбаппе за звание лучшего игрока чемпионата Франции в октябре. Об этом Чалов рассказал ТАСС.

Помимо Головина и Мбаппе, на звание лучшего игрока октября в чемпионате Франции также был номинирован полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмри. 14 ноября пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов сообщила, что Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции в октябре.

"Саша - большой молодец, хороший старт показал. Надеюсь, что в этом сезоне он еще добавит, и, возможно, им заинтересуется более сильный и статусный клуб, - сказал Чалов. - У него все есть, мы видим, что он прогрессирует, сейчас является одним из лучших игроков во Франции. Поэтому это очень классный момент".

На вопрос о том, как он отреагировал, когда Головин конкурировал с Килианом Мбаппе за лучшего игрока месяца чемпионата Франции, Чалов ответил: "Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше", - добавил Чалов.

Головину 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.