19 ноября, 08:56
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов одержал победу в своем первом старте сезона

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке Хакасии

ТАСС, 19 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии в Вершине Теи.

Победитель преодолел дистанцию за 21 минуту 49 секунд. Второе место занял Сергей Ардашев (отставания 30,2 секунды), третье - Никита Родионов (+32,3).

В первый день соревнований, 18 ноября, состоялся спринт классическим стилем, который Большунов пропустил. Он восстанавливался после травмы спины. Тренер спортсмена Юрий Бородавко заявил, что важно "не усугубить травму и не помешать лечению".

Женскую гонку на 5 км выиграла Алина Пеклецова (12 минут 36,6 секунды), второй стала Анна Королева (+12,4), третьей - Евгения Крупицкая (+15,1).

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски". 

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Зимние олимпийские виды спорта
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