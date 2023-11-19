19 ноября, 09:05
НХЛ

Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ, Панарина - второй

Никита Кучеров. AP Photo/ Chris O'Meara
Никита Кучеров
© AP Photo/ Chris O'Meara

Российский хоккеист Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей в матче против "Эдмонтона"

ТАСС, 19 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров был признан первой звездой прошедшего игрового дня. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В домашней игре против "Эдмонтона" (6:4) Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Россиянин занимает второе место в списке снайперов регулярного чемпионата с 13 голами, уступая американскому нападающему "Виннипега" Кайлу Коннору (14).

Второй звездой дня был признан российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. В выездной встрече с "Нью-Джерси" он дважды отличился и продлил результативную серию со старта сезона до 15 матчей, установив рекорд клуба и среди российских игроков по этому показателю.

Третьей звездой признали американского нападающего "Бостона" Трента Фредерика, который в матче против "Монреаля" забросил две шайбы. 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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