Сборную России по шахматам пригласили на турнир ШОС в Китай

Турнир по быстрым шахматам пройдет 17-18 декабря в Циндао

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по шахматам приглашена для участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в декабре в Китае. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

"Это будут быстрые шахматы. Игры запланированы на 17-18 декабря, - рассказал Ткачев. - Максимально серьезно относимся к предстоящему турниру, собираем всех сильнейших под знамена. Понимаем, что есть определенные сложности с получением китайских виз, но ничего, будем работать. Сделаем все, чтобы не просто хорошо выступить, а занять первое место".

Турнир пройдет в Циндао (провинция Шаньдун). Помимо российских спортсменов, на соревнования приглашены команды Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF.