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Шахматные турниры

Сборная России выступит с флагом и гимном на шахматном турнире ШОС в Китае

Турнир пройдет 17-18 декабря в Циндао

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по шахматам будет участвовать с флагом и гимном в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее Ткачев сообщил ТАСС, что сборную России пригласили на турнир по быстрым шахматам, который пройдет 17-18 декабря в Циндао (провинция Шаньдун).

"Я специально уточнял у наших китайских друзей: у нашей сборной будет флаг и гимн, - сказал Ткачев. - Впервые за долгие годы, с момента пандемии, китайцы сами приглашают к себе для участия в спортивных соревнованиях".

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF. 

Теги:
РоссияКитайШахматные турниры
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