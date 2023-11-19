Карякина пригласили в сборную России для участия в шахматном турнире ШОС в Китае

Турнир по быстрым шахматам состоится 17-18 декабря в Циндао

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин приглашен в сборную России, которая в декабре будет участвовать в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Ранее Ткачев сообщил ТАСС, что сборную России пригласили на турнир по быстрым шахматам, который пройдет 17-18 декабря в Циндао (провинция Шаньдун).

"Сейчас мы формируем состав, хотим, чтобы он был максимально боевым. Мы и Сергея Карякина пригласили, - сказал Ткачев. - Тренером команды будет Александр Рязанцев - это один из наших ведущих тренеров".

Для участия в турнире, помимо сборной России, приглашены команды Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи Азиатской конфедерации шахмат (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в ACF.