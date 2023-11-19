19 ноября, 09:46
Биатлон

Кристина Резцова заняла третье место в гонке преследования на Кубке лиги клубного биатлона

Кристина Резцова. Сергей Бобылев/ ТАСС
Кристина Резцова
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Выиграла гонку белорусская биатлонистка Анна Сола

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белорусская биатлонистка Анна Сола стала победительницей гонки преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

Сола преодолела дистанцию за 29 минут 50,1 секунды, совершив 2 промаха на огневых рубежах. Второй стала россиянка Елизавета Каплина (отставание 1 минута 9,7 секунды, 3 промаха), третьей - россиянка Кристина Резцова (+1.27; 2).

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходил 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем приняли участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение соревнований, альтернативных турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не подпадает под их юрисдикцию. 

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Биатлон
© Информационное агентство ТАСС
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