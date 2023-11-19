Бородавко оценил первую в новом лыжном сезоне победу Большунова

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на Кубке Хакасии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сумел одержать победу в первой гонке нового сезона, несмотря на проблемы со здоровьем в подготовительный период. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии в Вершине Теи, опередив ближайшего преследователя Сергея Ардашева на 30 секунд.

"У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе. Это первый старт, будем надеяться, что дальше он будет набирать форму", - сказал Бородавко.

В первый день соревнований, 18 ноября, состоялся спринт классическим стилем, который Большунов пропустил. Он восстанавливался после травмы спины.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".