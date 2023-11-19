19 ноября, 10:27
Фигурное катание

Тренер рассказала, что Морозова и Еременко готовятся к московскому этапу Гран-при

Морозова получил травму на разминке перед этапом Гран-при в Красноярске 28 октября

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко надеются выступить на московском этапе Гран-при России, несмотря на травму партнерши. Об этом ТАСС заявила тренер спортсменов Анжелика Крылова.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.

"Мы планируем выступать. Нога, конечно, болит, сгибать ее больно. Но они тренируются, готовятся. Решение по участию в Гран-при Москвы еще не принято, будем смотреть на состояние Аннабель к концу недели. Надеюсь, что они все-таки смогут выступить на московском этапе", - сказала Крылова.

28 октября на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой. Позднее Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной наложили швы. 29 октября дуэт не смог завершить утреннюю тренировку: спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов, Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку, а позднее фигуристы снялись с этапа Гран-при. 

Теги:
Фигурное катание
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