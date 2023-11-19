19 ноября, 10:31
Сборные по футболу

Футболисты сборной России возложили цветы на Мамаевом кургане

Тренерский штаб и игроки сборной России в полном составе приняли участие в мероприятии

© Роман Шлуинский/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне солдатам на Мамаевом кургане в преддверии товарищеского матча против команды Кубы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренерский штаб и футболисты в полном составе возложили цветы. В мероприятии также принял участие заместитель губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене". Игра начнется в 19:30 мск. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация