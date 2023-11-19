Футболисты сборной России возложили цветы на Мамаевом кургане

Тренерский штаб и игроки сборной России в полном составе приняли участие в мероприятии

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ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу возложили цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне солдатам на Мамаевом кургане в преддверии товарищеского матча против команды Кубы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренерский штаб и футболисты в полном составе возложили цветы. В мероприятии также принял участие заместитель губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене". Игра начнется в 19:30 мск.