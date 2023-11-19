Фигурист Гуменник выиграл этап Гран-при России в Самаре

Вторым стал Роман Савосин, третье место занял Александр Самарин

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Петр Гуменник одержал победу на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Гуменник по сумме двух программ набрал 300,66 балла (100,79 за короткую + 199,87 за произвольную). Вторым стал Роман Савосин (288,46; 94,66 + 193,80), третьим - Александр Самарин (263,21; 87,42 + 175,79). Гуменник является действующим победителем финала Гран-при России.

Позднее в воскресенье произвольные программы представят женщины и танцевальные дуэты.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев, четвертый - Владислав Дикиджи.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.