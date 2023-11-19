19 ноября, 11:10
Фигурное катание

Фигурист Мозалев считает психологию причиной ошибок на Гран-при

Физически спортсмен был готов на 100%

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев видит причины в неудачах на этапах серии Гран-при в Уфе и Самаре в проблемах с психологией, поскольку физически был готов к соревнованиям на 100%. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

"Чисто психологические проблемы были. Я был готов на 100%, даже больше, а психологически - не совсем. Работал так же, тактику не меняли, даже прибавляли нагрузку, чтобы выкатывать, - рассказал Мозалев. - После Уфы приехал в понедельник, а в четверг-пятницу уже катался в Питере, чтобы как можно больше выступать, привыкнуть".

"Как видите, в этот раз получилось получше. Итог двух этапов - я умею катать обе программы хорошо, в Уфе хорошей была короткая, тут произвольная. Надо сложить и катать обе хорошо в один турнир, - отметил фигурист. - После вчерашнего дня старался отключить голову перед прокатом, пытались себя развеселить и не думать о прокате, потому что тело само все знает, как делать хорошо". 

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Фигурное катание
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