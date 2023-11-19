19 ноября, 11:13
Международная выставка-форум "Россия"

Карелин провел спортивную экскурсию на выставке "Россия"

Экскурсия была организована просветительским обществом "Знание"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин провел экскурсию по экспозиции "Спорт для каждого" на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Карелин открыл День регионов на выставке "Россия". Он провел встречу у стенда Министерства труда России на тему "Спорт - основа долголетия", после чего - экскурсию, организованную просветительским обществом "Знание", по экспозиции "Спорт для каждого". В ходе экскурсии он рассказал о комплексе нормативов ГТО, историю выступления отечественных спортсменов на Олимпийских играх, а также показал слушателям награды и символы Олимпиад, проходивших на территории России.

"Мне очень понравилась выставка, очень интересная, содержательная. Я не первый раз провожу экскурсии, поэтому для меня это было несложно. Здорово, что спорт так широко представлен на выставке, что мы можем гордиться историей наших побед", - сказал Карелин ТАСС.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Карелин, Александр АлександровичМеждународная выставка-форум "Россия"
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