Самарин рассказал, что выступал в Самаре на пике простуды

Фигурист Александр Самарин заболел накануне вылета на пятый этап Гран-при России

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы фигурист Александр Самарин выступал на Гран-при Самары на фоне простуды, он заболел накануне вылета на турнир. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления.

"Я рад, что "дожил" до конца турнира, потому что накануне отъезда простыл, вчера был пик. Рад, что просто дотерпел без капитальных срывов, - рассказал Самарин. - Сегодня получился лутц, но на второй, понял, идти не стоит. Очень тяжело ехать программу, когда у тебя не дышит нос. Произвольную в целом трудно катать, но сейчас по-особенному".

"Спасибо зрителям, очень тепло встречают. Это приятно, не понимаю, чего такая любовь именно здесь. Спасибо Стасу Захарову (тренеру команды Светланы Соколовской - прим.ТАСС), который приехал сюда и очень много сделал, чтобы мы дожали этот старт. Спасибо Светлане Владимировне - она не смогла приехать со мной, но слала мне свою энергию", - отметил Самарин.

Самарин рад, что ему все-таки удалось попасть на пьедестал. "Справились. Рад, что получилось попасть на пьедестал. Но еще больше был бы рад, если бы не допускал ошибок. Рад, что доехал программу, но, если бы было без ошибок, было бы намного лучше", - заключил фигурист.