Фигурист Гуменник рассказал о своем отношении к прозвищу Петр I

Победитель этапа Гран-при в Самаре признался, что ему нравится это прозвище

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Победителю пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию Петру Гуменнику нравится прозвище Петр I, которое ему дали болельщики. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Гуменник стал победителем этапа в Самаре. По сумме двух программ он набрал 300,66 балла (100,79 за короткую + 199,87 за произвольную).

"[Петр I] - это очень серьезное имя. Это большая историческая персона. Не кумир, но такое прозвище мне нравится. О сюжете фильма ["Портрет Дориана Грея"] я в прокате не размышляю. это все отточено. Иногда чувствую в себе силы, что могу добавлять. Сегодня как раз тот случай", - сказал Гуменник.

"На произвольную также было два варианта - с сальховом и лутцем. Я склонялся к лутцу, настраивался на него. Но [тренер] Вероника Анатольевна [Дайнеко] не хотела, чтобы я катался с лутцем. На разминке не получилось, в итоге такой контент. Я понимаю, что это правильный вариант - с лутцем результат был бы более непредсказуемым. А так как ребята тоже выдали отличные прокаты, надо было выкладываться на максимум. Когда услышал оценки Ромы [Савосина], понял, что прямо очень сильно постараться надо, нельзя никаких ошибок допустить", - отметил он.

"Если бы лутц был единственным, что могло бы меня спасти, я пошел бы на него. Мне хочется идти вперед. В прошлом году я стабилизировал контент с риттбергером и сальховом, надо добавлять элементы. В концовке чуть-чуть перепутал направление - все поплыло. Решил выкатиться на большую трибуну, потом понял, что это не та. Но в конце как раз должен был "умирать", все нормально", - добавил фигурист.

Гуменнику 21 год, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018). Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в прошлом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.