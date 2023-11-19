19 ноября, 11:54
Международная выставка-форум "Россия"

Карелин считает, что МОК и WADA заблуждаются по поводу Игр дружбы

МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжают череду заблуждений, делая заявления об Играх дружбы. Такое мнение ТАСС на выставке-форуме "Россия" высказал член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу WADA.

"Это череда тенденциозных заблуждений, которые МОК и WADA продолжают пропагандировать. Я надеюсь, однажды МОК восстановит свою автономность, тогда в мировом спорте все будет намного правильнее, сейчас все криво. Я уверен, что к нам обязательно приедут в гости и мы проведем наши соревнования с большим успехом", - сказал Карелин.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Карелин, Александр АлександровичМеждународная выставка-форум "Россия"
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