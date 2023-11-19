19 ноября, 12:18
Фигурное катание

Фигурист Савосин рассказал о плюсах сильных соперников

В воскресенье Савосин занял второе место на самарском этапе Гран-при России

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Сильные соперники помогают фигуристу Роману Савосину не отставать на соревнованиях, подстегивают хорошо работать. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Савосин занял второе место на самарском этапе Гран-при России.

"Сколько я по этапам кубка ездил, практически никогда мне не везло - всегда был сильный состав, но я рад своему прокату. Здесь Петр I (прозвище Петра Гуменника - прим. ТАСС), - сказал Савосин. - Сильные соперники помогают, это подстегивает, ты понимаешь, что надо не отставать".

"Очень рад сегодня - хороший результат. Каскад сделал, в отличие от Уфы, но с двойным, а надо делать с тройным. Все равно рад, получил огромное удовольствие от публики, приятно, что она оценила мой прокат, все подбадривали. У меня была большая пауза между Уфой и Самарой. До чемпионата России месяц, посмотрим по моему состоянию, буду где-то кататься или нет, но, скорее всего, нет", - добавил фигурист.

Савосину 23 года. Фигурист на пятом этапе Гран-при России набрал 288,46 балла (94,66 за короткую + 193,80 за произвольную). Савосин участвовал в первом этапе Гран-при в Уфе, где занял второе место, набрав 277,66 балла. 

Теги:
Фигурное катание
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