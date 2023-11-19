19 ноября, 13:51
Фигурное катание

Фигуристка Гущина рассказала, что не ожидала войти в тройку призеров на Гран-при

Ксения Гущина стала третьей на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Ксения Гущина не ожидала, что попадет в тройку призеров на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Об этом фигуристка рассказала журналистам.

Гущина набрала 197,92 балла и завоевала бронзу на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

"Старалась делать все что могу. Радость от бронзы есть, не ожидала от себя. Выступления других девушек не видела, только тренер подошел и поздравил с пьедесталом", - сказала Гущина.

"Я катаюсь примерно две с половиной недели. Была травма, из-за которой не каталась практически весь сентябрь, обострились старые травмы, - добавила фигуристка. - Программы уже были поставлены, только надо было катать их со всем контентом".

Гущиной 17 лет. Фигуристка будет выступать на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве, который состоится 25-26 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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