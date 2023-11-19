Фигуристка Синицына считает значимой победу на этапе Гран-при России в Самаре

Спортсменка отметила, что давно не поднималась на пьедестал почета

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына стремилась показать хорошие результаты на прокатах в текущем сезоне, и победа на этапе Гран-при России в Самаре является для нее шагом вперед. Об этом она рассказала журналистам.

19 ноября Синицына выиграла пятый этап Гран-при России, который проходит в Самаре, набрав 216,08 балла по сумме двух программ.

"Мне было нелегко, спасибо тренерам за их терпение, за то, что они продолжают меня тренировать, что мы добиваемся результата, - сказала Синицына. - Эмоции просто переполняют. Это очень значимая для меня победа, я давно не всходила на пьедестал, а выиграть турнир для меня - большой шаг вперед".

"У меня не самый сильный технический набор пока что, поэтому стараюсь вывозить на эмоциях, на вращениях. Слежу за соперницами, чтобы самой не оплошать, все девочки молодцы, у всех серьезный набор, все старались, показывали свой максимум, готовились, работали - все молодцы, не считаю, что кто-то здесь был ниже по уровню. Для меня главное было выйти на лед, в принципе я все лето готовилась к этому сезону, хотела показать очень хорошие результаты, несмотря на неприятность на контрольных прокатах (спортсменка проткнула себе ногу перед контрольными прокатами в сентябре - прим. ТАСС)", - добавила она.