19 ноября, 14:06
Фигурное катание

Садкова рассказала, что у нее нет полного удовлетворения от серебра Гран-при в Самаре

Фигуристка Дарья Садкова заняла второе место, победительницей стала Ксения Синицына

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова не испытала полного удовлетворения от серебряной медали Гран-при в Самаре, на предыдущем турнире в Казани бронза принесла ей больше радости. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления.

Садкова заняла второе место на этапе Гран-при России в Самаре, набрав 210,71 балла (72,93 + 137,78), победительницей стала Ксения Синицына (216,08; 73,77 + 142,31), третьей - Ксения Гущина (197,92; 65,61 + 132,31). На этапе Гран-при в Казани, который проходил 11-12 ноября, Садкова заняла третье место. Победу одержала Софья Муравьева, второй стала Алина Горбачева.

"В Казани были более опытные, титулованные спортсмены - Горбачева, Муравьева, [Камила] Валиева. И прокатами я больше была довольна в Казани, впечатлений и чувства удовлетворения больше осталось там, - рассказала Садкова. - О месте я думаю в самую последнюю очередь. Для меня чем выше конкуренция, тем больше мотивация и даже уверенность".

"А выступать было сложнее в Самаре, два этапа подряд - это сложно психологически и физически нелегко. Обидно за тулуп, на шестиминутной разминке сделала два довольно хороших, а еще обиднее за флип - могла бы сделать, но решила "присесть" на выезде, - отметила фигуристка. - Все решает настрой, все всегда в голове - какая-то не та мысль может промелькнуть в голове. Стараюсь их меньше допускать, чтобы не было глупых ошибок". 

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Фигурное катание
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