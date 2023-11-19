Костомаров рассказал, что принял приглашение на премьеру фильма о Медведевой без раздумий

Премьера картины проходит в воскресенье в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Деминой пришел на премьеру фильма о фигуристке Евгении Медведевой без раздумий. Об этом он рассказал ТАСС.

"Не думал ни секунды, когда получил приглашение от Жени. Собрался и пошел", - сказал он .

Костомаров отметил, что следил за выступлениями Медведевой. "Лет шесть так точно [знакомы], наверное, по окончании карьеры Жени уже ближе познакомились, до этого мы, конечно, тоже следили, наблюдали за ней, за ее победами и успехами. Женя очень целеустремленный, талантливый человек, красивая девушка, красиво катается, красиво выигрывает. Все в ней сочетается, то что привело ее к успеху. Преодолевать себя - это непросто, главное, чтобы было желание для этого, будет желание, тогда можно преодолеть любые трудности", - добавил он в разговоре с журналистами.

Московская премьера документального фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой "Медведева против Медведевой" пройдет в воскресенье в киноцентре "Октябрь" в 24-й день рождения спортсменки. С 23 ноября ленту о жизни российской фигуристки будут показывать и в других городах страны.