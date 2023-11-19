19 ноября, 14:30
Фигурное катание

Костомаров рассказал, что принял приглашение на премьеру фильма о Медведевой без раздумий

Роман Костомаров, Евгения Медведева, Оксана Домнина. Альберт Стародубцев
Роман Костомаров, Евгения Медведева, Оксана Домнина
© Альберт Стародубцев

Премьера картины проходит в воскресенье в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Деминой пришел на премьеру фильма о фигуристке Евгении Медведевой без раздумий. Об этом он рассказал ТАСС.

"Не думал ни секунды, когда получил приглашение от Жени. Собрался и пошел", - сказал он .

Костомаров отметил, что следил за выступлениями Медведевой. "Лет шесть так точно [знакомы], наверное, по окончании карьеры Жени уже ближе познакомились, до этого мы, конечно, тоже следили, наблюдали за ней, за ее победами и успехами. Женя очень целеустремленный, талантливый человек, красивая девушка, красиво катается, красиво выигрывает. Все в ней сочетается, то что привело ее к успеху. Преодолевать себя - это непросто, главное, чтобы было желание для этого, будет желание, тогда можно преодолеть любые трудности", - добавил он в разговоре с журналистами.

Московская премьера документального фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой "Медведева против Медведевой" пройдет в воскресенье в киноцентре "Октябрь" в 24-й день рождения спортсменки. С 23 ноября ленту о жизни российской фигуристки будут показывать и в других городах страны. 

Теги:
Фигурное катаниеМедведева, Евгения АрмановнаКостомаров, Роман Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация