Евгения Медведева считает, что фигуристы должны уметь дарить подарки журналистам

Фигуристка назвала эту зарождающуюся традицию очень милой

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Преподнесение подарков представителям СМИ со стороны фигуристов может стать хорошей традицией, и спортсмены должны уметь это делать. Такое мнение журналистам высказала серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

"Подарки журналистам от фигуристов? Это очень мило. Я считаю, что в наше время журналистов надо уметь "задабривать", - сказала Медведева.

В последнее время фигуристы все чаще стали баловать представителей СМИ небольшими подарками. Так, например, на этапе Гран-при России в Казани победительница турнира Софья Муравьева подарила всем журналистам миниатюрные сердечки, собственноручно сшитые ее мамой. Андрей Мозалев на этапе в Самаре угостил журналистов шоколадками, а победительница самарского этапа Ксения Синицына подарила журналистам мороженое.