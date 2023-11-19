19 ноября, 15:13
Фигурное катание

Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли этап Гран-при России в Самаре в танцах на льду

Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный, третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду. Соревнования проходили в Самаре.

Фигуристы получили по итогам двух программ 208,99 балла (84,27 балла за ритм-танец + 124,72 балла за произвольный танец). Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный с 201,16 балла (80,60 + 120,56), третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, набравшие 190,39 балла (74,43 + 115,96).

Заключительный, шестой этап серии состоится через неделю в Москве. Финал соревнований пройдет в рамках зимней Спартакиады в Магнитогорске.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
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