19 ноября, 15:39
Фигурное катание

Танцоры Леонтьева и Горелкин рассказали, что "поймали дзен" на этапе Гран-при в Самаре

Фигуристы заняли итоговое третье место

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина поймал дзен, став единым целым во время произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Об этом фигуристы рассказали после выступления на турнире.

Леонтьева и Горелкин заняли на этапе третье место. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, вторыми - Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

"Поймали с Сонечкой настоящий дзен. Мы сегодня были одним целым", - рассказал Горелкин.

"Ехала очень спокойно, - подчеркнула Леонтьева. - Не могу сказать, было ли мне когда-то еще так же спокойно".

Следующий этап серии пройдет через неделю в Москве. 

Теги:
Фигурное катание
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