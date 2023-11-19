Танцоры Леонтьева и Горелкин рассказали, что "поймали дзен" на этапе Гран-при в Самаре

Фигуристы заняли итоговое третье место

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина поймал дзен, став единым целым во время произвольной программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Об этом фигуристы рассказали после выступления на турнире.

Леонтьева и Горелкин заняли на этапе третье место. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, вторыми - Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

"Поймали с Сонечкой настоящий дзен. Мы сегодня были одним целым", - рассказал Горелкин.

"Ехала очень спокойно, - подчеркнула Леонтьева. - Не могу сказать, было ли мне когда-то еще так же спокойно".

Следующий этап серии пройдет через неделю в Москве.