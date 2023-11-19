19 ноября, 15:56
Сборные по футболу

Футболисты сборной Сербии квалифицировались на чемпионат Европы 2024 года

Защитник сборной Сербии Срджан Бабич и полузащитник Неманья Радонич. EPA-EFE/ ANDREJ CUKIC
Защитник сборной Сербии Срджан Бабич и полузащитник Неманья Радонич
© EPA-EFE/ ANDREJ CUKIC

На данный момент известны 17 участников европейского первенства, которое пройдет в Германии

ТАСС, 19 ноября. Сборная Сербии по футболу со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Болгарии в домашнем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Забитыми мячами в составе сербов отметились Милош Велькович (17-я минута) и Срджан Бабич (82). Для защитника московского "Спартака" этот гол стал дебютным в национальной команде. У болгарской команды отличились Георги Русев (59) и Кирилл Десподов (69).

В параллельном матче сборная Венгрии дома одержала волевую победу над командой Черногории (3:1). Сербы заняли второе место в турнирной таблице группы G с 14 очками. Черногорцы расположились на третьей позиции, набрав 11 очков. Венгры же выиграли группу, имея в активе 18 очков.

Участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили себе сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Франции, Швейцарии и Шотландии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

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