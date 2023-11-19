Обляков надеется, что погодные условия не скажутся на матче сборных России и Кубы

Товарищеская встреча пройдет в понедельник в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Иван Обляков надеется, что сильный ветер не повлияет на исход товарищеской игры с командой Кубы. Об этом Обляков рассказал журналистам.

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Были теоретические занятия, подготовились к игре, - сказал Обляков. - Ветер приличный, надеюсь, что на стадионе будет получше, не должно повлиять на игру. Конечно, хочется победить, показать хорошую игру для всех болельщиков. Каждую игру выходим предельно мотивированными, хочется играть за страну".

"Отлично нас встретили, здесь любят футбол, всегда ходят на футбол. По-другому нас встретить не могли. Честно, не могу сравнить сборную Кубы по уровню с какой-то другой командой", - добавил Обляков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.