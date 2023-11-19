"Авангард" обыграл "Нефтехимик" и продлил победную серию в КХЛ до девяти матчей

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу омской команды

ТАСС, 19 ноября. Омский "Авангард" на выезде со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Нефтехим-Арена" в присутствии 3 671 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Игорь Мартынов (31), Дамир Шарипзянов (48) и Рид Буше (56). У "Нефтехимика" отличился Владимир Брюквин (19).

"Авангард" продлил свою победную серию в КХЛ, которая теперь составляет девять матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 32 игр. "Нефтехимик" - девятый на Востоке с 31 очком после 32 встреч. В следующем матче "Авангард" 21 ноября на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Нефтехимик" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на выезде переиграл хабаровский "Амур" со счетом 2:0, подмосковный "Витязь" одержал гостевую победу над череповецкой "Северсталью" (5:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 33 21 2 0 1 2 7 124-88 49 2 Динамо М 32 16 4 1 1 2 8 95-73 45 3 Локомотив 31 18 1 0 1 1 10 80-64 40 4 Торпедо 32 17 2 0 1 1 11 94-74 40 5 СКА 31 16 1 1 0 0 13 92-71 36 6 ЦСКА 31 14 2 1 0 2 12 93-70 36 7 Северсталь 32 12 0 2 2 3 13 107-101 33 8 Динамо Мн 30 9 4 1 2 2 12 81-77 32 9 Сочи 33 10 1 2 0 2 18 84-119 28 10 Витязь 34 8 2 2 2 2 18 70-116 28 11 Куньлунь РС 36 4 3 4 2 3 20 78-124 27