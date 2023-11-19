19 ноября, 16:19
КХЛ

"Авангард" обыграл "Нефтехимик" и продлил победную серию в КХЛ до девяти матчей

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу омской команды

ТАСС, 19 ноября. Омский "Авангард" на выезде со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Нефтехим-Арена" в присутствии 3 671 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Игорь Мартынов (31), Дамир Шарипзянов (48) и Рид Буше (56). У "Нефтехимика" отличился Владимир Брюквин (19).

"Авангард" продлил свою победную серию в КХЛ, которая теперь составляет девять матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 32 игр. "Нефтехимик" - девятый на Востоке с 31 очком после 32 встреч. В следующем матче "Авангард" 21 ноября на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Нефтехимик" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на выезде переиграл хабаровский "Амур" со счетом 2:0, подмосковный "Витязь" одержал гостевую победу над череповецкой "Северсталью" (5:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

33

21

2

0

1

2

7

124-88

49

2

Динамо М

32

16

4

1

1

2

8

95-73

45

3

Локомотив

31

18

1

0

1

1

10

80-64

40

4

Торпедо

32

17

2

0

1

1

11

94-74

40

5

СКА

31

16

1

1

0

0

13

92-71

36

6

ЦСКА

31

14

2

1

0

2

12

93-70

36

7

Северсталь

32

12

0

2

2

3

13

107-101

33

8

Динамо Мн

30

9

4

1

2

2

12

81-77

32

9

Сочи

33

10

1

2

0

2

18

84-119

28

10

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

11

Куньлунь РС

36

4

3

4

2

3

20

78-124

27

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

33

17

3

1

2

2

8

103-82

46

2

Авангард

32

13

6

2

0

3

8

97-87

45

3

Лада

33

15

1

2

1

5

9

86-82

42

4

Ак Барс

32

14

5

0

0

2

11

92-75

40

5

Автомобилист

34

13

3

2

3

1

12

79-74

40

6

Салават Юлаев

32

18

1

0

0

1

12

87-64

39

7

Трактор

32

13

4

1

0

3

11

85-70

39

8

Сибирь

32

8

2

4

2

3

13

73-92

33

9

Нефтехимик

32

10

2

1

2

3

14

74-100

31

10

Амур

32

11

0

1

4

2

14

68-85

30

11

Барыс

33

5

1

3

2

5

17

72-99

25

12

Адмирал

30

5

2

1

4

2

16

61-88

22

  

Теги:
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