"Авангард" обыграл "Нефтехимик" и продлил победную серию в КХЛ до девяти матчей

ТАСС, 19 ноября. Омский "Авангард" на выезде со счетом 4:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Нефтехим-Арена" в присутствии 3 671 зрителя.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Игорь Мартынов (31), Дамир Шарипзянов (48) и Рид Буше (56). У "Нефтехимика" отличился Владимир Брюквин (19).
"Авангард" продлил свою победную серию в КХЛ, которая теперь составляет девять матчей. Рекордным показателем омской команды по числу побед подряд в КХЛ является серия из 18 игр.
"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 45 очками после 32 игр. "Нефтехимик" - девятый на Востоке с 31 очком после 32 встреч. В следующем матче "Авангард" 21 ноября на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Нефтехимик" в этот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
В других матчах игрового дня владивостокский "Адмирал" на выезде переиграл хабаровский "Амур" со счетом 2:0, подмосковный "Витязь" одержал гостевую победу над череповецкой "Северсталью" (5:3).
1
Спартак
33
21
2
0
1
2
7
124-88
49
2
Динамо М
32
16
4
1
1
2
8
95-73
45
3
Локомотив
31
18
1
0
1
1
10
80-64
40
4
Торпедо
32
17
2
0
1
1
11
94-74
40
5
СКА
31
16
1
1
0
0
13
92-71
36
6
ЦСКА
31
14
2
1
0
2
12
93-70
36
7
Северсталь
32
12
0
2
2
3
13
107-101
33
8
Динамо Мн
30
9
4
1
2
2
12
81-77
32
9
Сочи
33
10
1
2
0
2
18
84-119
28
10
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
11
Куньлунь РС
36
4
3
4
2
3
20
78-124
27
1
Металлург
33
17
3
1
2
2
8
103-82
46
2
Авангард
32
13
6
2
0
3
8
97-87
45
3
Лада
33
15
1
2
1
5
9
86-82
42
4
Ак Барс
32
14
5
0
0
2
11
92-75
40
5
Автомобилист
34
13
3
2
3
1
12
79-74
40
6
Салават Юлаев
32
18
1
0
0
1
12
87-64
39
7
Трактор
32
13
4
1
0
3
11
85-70
39
8
Сибирь
32
8
2
4
2
3
13
73-92
33
9
Нефтехимик
32
10
2
1
2
3
14
74-100
31
10
Амур
32
11
0
1
4
2
14
68-85
30
11
Барыс
33
5
1
3
2
5
17
72-99
25
12
Адмирал
30
5
2
1
4
2
16
61-88
22