19 ноября, 16:20
Сборные по футболу

Карпин рассчитывает на полные трибуны на товарищеском матче со сборной Кубы по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Встреча пройдет в Волгограде 20 ноября

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин надеется, что на товарищеский матч с командой Кубы соберется полный стадион в Волгограде. Об этом он рассказал журналистам.

Матч между сборной России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. 19 ноября прошла открытая тренировка сборной России, на ней присутствовало порядка 500 детей.

"В этот раз было много времени на подготовку, - сказал Карпин. - Все готовы к игре, повреждений нет. Если не обыграем Кубу, то снова нас будут критиковать, судьба такая. Не ждал такой погоды - если будет такой ветер, как сегодня, то будет сложно, потому что мяч меняет направление. Необычно тренироваться при такой поддержке, при таком скоплении народа. Но интерес в Волгограде есть, надеюсь, что завтра стадион будет заполнен".

18 ноября московское "Динамо" дома обыграло команду Медийной футбольной лиги 2Drots со счетом 2:1, в игре приняли участие главные тренеры команд. "Я не готов выйти на поле. Только Виктор Савельевич Онопко (ассистент Карпина - прим. ТАСС)", - отметил главный тренер национальной команды.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Ранее Карпин сообщил журналистам, что в игре предусмотрено шесть замен, поэтому матч пойдет в рейтинг ФИФА. 

Теги:
Карпин, Валерий Георгиевич
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