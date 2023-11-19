19 ноября, 16:27
Фигурное катание

Медведева считает, что фильм про нее привлечет еще больше детей в фигурное катание

Евгения Медведева. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Евгения Медведева
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Премьера документального фильма "Медведева против Медведевой" прошла 19 ноября в московском киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. После выхода документального фильма о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой "Медведева против Медведевой" еще больше детей захотят заниматься фигурным катанием. Такое мнение ТАСС высказала Медведева.

Московская премьера фильма "Медведева против Медведевой" прошла 19 ноября в киноцентре "Октябрь" в 24-й день рождения спортсменки. С 23 ноября ленту о жизни российской фигуристки будут показывать и в других городах страны.

"Я думаю, что детей в фигурное катание придет еще больше, - сказала Медведева. - В фильме больше хорошего, чем плохого. Понятное дело, я могла бы вывалить все свои проблемы, все свои травмы, пожаловаться на все, но я старалась отзываться и о фигурном катании, и о своем пути максимально позитивно, поскольку пожаловаться мы всегда можем, а что-то подсветить хорошее, красивое и отозваться с благодарностью - на это все-таки больше сил требуется. Я думаю, что картина больше мотивационная, нежели наоборот".

Как рассказали авторы фильма перед его показом, документальная лента - это очень личная и откровенная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. В фильме повествуется о семье спортсменки и ее самых важных победах, о тяжелейших травмах, о карьере с ее взлетами и падениями.

Зрители после просмотра фильма о фигуристке приходят к выводу, что большой спорт - это не только природные данные, это характер и противостояние, в котором главный соперник - это ты сам. Авторы ленты рассказали, что несмотря на самые трудные и ответственные соревнования, главное для Медведевой - это победа над самой собой и своими слабостями.

По словам авторов фильма, зрителям во время просмотра суждено пройти вместе с Медведевой весь ее тернистый путь в спорте: первые шаги на льду, работа с тренером Этери Тутберидзе, драма на Олимпиаде в Южной Корее, когда осталась без золотой медали, разрыв с тренером и переход, вызвавший огромный резонанс в спортивном мире, к канадскому специалисту, которые не оправдали ожиданий, сложные травмы и все, чем пришлось пожертвовать ради спортивных успехов. В съемках ленты, кроме самой фигуристки, участвовали тренер и организатор шоу Илья Авербух, мама спортсменки Жанна Девятова, тренер из Канады Брайан Орсер и многие другие люди из мира фигурного катания. 

Теги:
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
© Информационное агентство ТАСС
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