Руководитель "Игр будущего" объяснил решение отправить трофей турнира в космос

Игорь Столяров отметил, что космос близок к тем спортивными дисциплинами, которые будут на соревнованиях

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. На "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, будут представлены соревнования не только по киберспорту, но и по ряду инновационных дисциплин, поэтому было принято решение отправить трофей соревнований на МКС. Об этом журналистам рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

"Мне кажется, идея отправить трофей "Игр будущего" в космос очень органична, - сказал Столяров. - Космос у нас никто не отменял, у нас очень успешно развивается космическая программа. Это инновационность, это технологичность, это то, о чем мы постоянно говорим в "Играх будущего". У нас не только киберспортивные дисциплины, у нас огромное количество технологичных, инновационных дисциплин в нашей сборке. Поэтому космос для нас - это очень близкое понятие с теми спортивными дисциплинами, которые будут в "Играх будущего".

14 ноября в Москве на выставке-форуме "Россия" стартовал тур трофея "Игр будущего". Всего в рамках тура трофей посетит 7 городов России, после чего с космодрома Байконур отправится в космос.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.