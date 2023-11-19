19 ноября, 16:48
Сборные по футболу

Карпин рассказал об эмоциях после посещения Мамаева кургана

19 ноября главный тренер и футболисты сборной России посетили Мамаев курган и возложили цветы к мемориалу

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Посещение Мамаева кургана вызвало у главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина чувство уважения к павшим в Великой Отечественной войне солдатам. Об этом он рассказал журналистам.

19 ноября Карпин вместе с игроками сборной России посетили Мамаев курган и возложили цветы к мемориалу.

"Я думаю, что в каждой семье есть и были люди, которые воевали, не все возвращались. Чувство уважения, когда стоишь у Вечного огня, - сказал Карпин. - Понятно, что не все фамилии указаны, но те, что указаны, вызывают дрожь от осознания того, сколько людей погибло на войне".

20 ноября на "Волгоград-Арене" пройдет товарищеский матч между сборными России и Кубы. Игра начнется в 19:30 мск. 

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Карпин, Валерий Георгиевич
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