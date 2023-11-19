19 ноября, 17:02
Футбол в России

Кубинец Парадела рассказал, что узнал о сборной России после чемпионата мира - 2018

Капитан национальной команды отметил, что кубинцам будет непросто играть в непривычных для них климатических условиях

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года открыл для кубинцев сборную России, после турнира в стране узнали о многих российских игроках, которые выступают на высоком уровне. Об этом журналистам рассказал капитан сборной Кубы Луис Хавьер Парадела.

Матч между сборной России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Мы знаем многих игроков, например, Александра Головина, - сказал Парадела. - После чемпионата мира в России мы узнали о такой сборной, узнали о многом количестве футболистов, которые выступают на мировом уровне, находятся в топе. Температура довольно непривычная, мы привыкли к более высоким температурам. Но у нас были дни на адаптацию, поэтому мы уже привыкли. Сложно играть в климатических условиях, к которым не привыкли, но это футбол, мы готовы".

"До приезда у нас не было почти никаких знаний о стране, в основном ограничивались тем, что у вас холодные зимы, есть хоккей. Сейчас есть возможность познакомиться поближе", - добавил Парадела.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что в игре предусмотрено шесть замен, поэтому матч пойдет в рейтинг ФИФА. 

Теги:
Российский футбол
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