Тренер сборной Кубы по футболу Кастильо назвал сильные стороны команды России

Команды 20 ноября проведут товарищеский матч в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Владение мячом и игра в обороне являются сильными сторонами сборной России по футболу, задачей команды Кубы на товарищеский матч является получение опыта. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо.

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Материальные вещи не столь интересно привозить из России, как воспоминания, мы смогли познакомиться с историей страны, - сказал Кастильо. - Что действительно важно, так это фотографии, которые мы увезем на Кубу. Сильные стороны российской команды - владение и игра в обороне. Нашей главной задачей на матч является получение опыта, также для нас хорошая возможность поездить по земному шару. То есть результат для нас не имеет такой важности, мы хотим получить опыт и новые впечатления".

"Хочу выделить Александра Головина. Я бы выделил еще одного, но фамилия очень сложна в произношении. Очень рад, что мы можем встретиться с этой командой", - добавил Кастильо.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.