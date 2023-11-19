Жулин считает, что фигуристы Худайбердиева и Базин развиваются в правильном направлении

В воскресенье спортсмены выиграли этап Гран-при России в Самаре

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин показали хороший прокат на этапе Гран-при России в Самаре, дуэт развивается в правильном направлении. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Александр Жулин.

19 ноября Худайбердиева и Базин выиграли пятый этап Гран-при России в Самаре, набрав 208,99 балла.

"Растем, продвигаемся, движемся в правильном направлении. Прокат в Самаре у ребят был лучше, чем в Уфе, - сказал Жулин. - Все по плану, ничего к чемпионату России менять не будем, будем только улучшаться в качестве и скорости".

Жулин прокомментировал дебют на соревнованиях дуэта Софьи Тютюниной и Матвея Грачева, занявших по итогам этапа седьмое место. "Обидно, потому что дуэт действительно хороший, но партнер четыре месяца не катался, все с чистого листа. Он давно не выступал, занервничал, но перспективы очень хорошие. Они еще будут выступать на Москве, надеюсь, все будет хорошо", - добавил он.