Гончаренко назвала заслуженной победу фигуриста Гуменника на этапе Гран-при в Самаре

В тройку лучших также вошли Роман Савосин и Александр Самарин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Победа Петра Гуменника на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре является заслуженной. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Гуменник по сумме двух программ набрал 300,66 балла. В тройку лучших также вошли Роман Савосин (288,46) и Александр Самарин (263,21).

"Петр выходил последним - это почетно, но нелегко. Соперники уже откатали, и по реакции публики ты понимаешь как. Нервы не всегда выдерживают, но Петя был очень хорош, может, его это подстегнуло, очень интересный, эмоциональный прокат. Программа заиграла, образ ему очень подходит, но когда ты катаешь чисто, все наконец-то понимают, что ты хотел показать", - сказала Гончаренко.

"Он тонко воспринимает музыку, а теперь еще и чистый прокат был. У него много сложных позиций во вращениях, и он это все выполняет. Заслуженная победа, заслуженное первое место. Поздравляю его и всех, кто с ним работает, так держать, отталкиваться от этого проката и добавлять", - добавила она.

Гончаренко отметила, что вся тройка лидеров показала отличный результат: "Не хотела бы перехвалить Гуменника, но он достаточно требователен к себе. Вся тройка хорошо каталась, я уже говорила, что программа Самарина в этом сезоне очень интересная и ему подходит, и ему нравится, он хорошо катал, зажег зал. Единственное - слетел с тройного акселя и, как мне показалось, сам не понял почему, это испортило картину, но третьего призового места не лишило. В целом прокат был хорошим - и первый каскад с четверным лутцем, это был каскад дня - самый сложный и самый лучший".

"Рома Савосин - когда он катался, у меня было впечатление, что катается лидер соревнований. Чистый прокат, музыкальный, интересная программа, которая прекрасно воспринимается публикой. Он очень прибавил в этом сезоне - раскрылся, повзрослел, прибавил в качестве прыжков", - заключила собеседница агентства.