19 ноября, 20:05
ММА

Реванш между Монсоном и Тактаровым пройдет 15 декабря

Поединок пройдет по правилам смешанных единоборств

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет 15 декабря. Об этом ТАСС сообщил Монсон.

"Бой с Тактаровым пройдет 15 декабря", - сказал Монсон.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. 

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ММА
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