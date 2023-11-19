Реванш между Монсоном и Тактаровым пройдет 15 декабря

Поединок пройдет по правилам смешанных единоборств

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет 15 декабря. Об этом ТАСС сообщил Монсон.

"Бой с Тактаровым пройдет 15 декабря", - сказал Монсон.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.