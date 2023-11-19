Столяров рассказал, участники из каких стран подтвердили участие в "Играх будущего"

По словам руководителя проекта, участие в соревнованиях подтвердили команды из 30 стран, организаторы рассчитывают увеличить число представляемых государств до 100

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Участие в "Играх будущего" уже подтвердили клубы из 30 стран. Это команды из стран СНГ, БРИКС, государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, рассказал ТАСС руководитель проекта Игорь Столяров на церемонии прибытия трофея соревнований в Казань.

"Назову страны, которые уже точно подтвердились. Это, конечно же, Китай, Бразилия, Индия, Турция, Иран. Это практически все страны СНГ, все страны БРИКС, все страны ШОС, ЕврАзЭС. Это порядка 30 стран, которые уже гарантированы. Очень много из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, меньше - из Африки. Мы бы очень хотели больше участников из Африки, но там не в очень большом количестве стран есть достойные команды, которые по рейтинговым позициям могут отобраться на Игры. Нам ни в коем случае нельзя на алтарь масштабности, международности турнира класть качество команд", - рассказал Столяров.

Он добавил, что переговоры с клубами из разных стран еще продолжаются, организаторы турнира рассчитывают, что всего на соревнования в феврале 2024 года приедут участники из 100 стран.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.