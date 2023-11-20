Сборная России по футболу завершит год матчем против команды Кубы

Встреча пройдет в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в понедельник проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. Эта игра станет для сборной России заключительной в 2023 году, так как больше пауз на международные матчи не предусмотрено.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о проведении матча 3 ноября. Позднее стало известно, что игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола - об этом заявляли главный тренер сборной России Валерий Карпин и генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес.

В городе с большой ответственностью подошли к подготовке к товарищескому матчу с участием российской национальной команды. Всех приезжих встречает рекламный баннер о продаже билетов на игру, а по дороге из аэропорта в центр города почти на каждом столбе размещены два флага - российский и кубинский. Волгоград всегда был известен любовью болельщиков к футболу, так что проблем с явкой быть не должно - 18 ноября в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что на игру продано 36 тыс. билетов, но в организации ожидают, что стадион, вместимость которого составляет 40 тыс. зрителей, будет заполнен на 100%.

В воскресенье у обеих команд была насыщенная программа. Сначала футболисты и тренерские штабы посетили Мамаев курган, российская команда в полном составе возложила цветы к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне солдатам. В мероприятии также принял участие заместитель губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. 19 ноября в Волгограде отмечали 81-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом. Также команды провели открытую тренировку. На занятие сборной России смотрели порядка 500 детей разных возрастов.

Сборная России впервые сыграет с командой Кубы, а сборная СССР играла с ней на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Тогда советская команда на групповом этапе победила кубинцев со счетом 8:0. Перед ноябрьской паузой разница в рейтинге команд превышает сотню пунктов - россияне идут на 39-й позиции, кубинцы - на 169-й. Сборная России сыграет в Волгограде во второй раз, в 2002 году российские футболисты обыграли здесь команду Албании в игре отборочного турнира на чемпионат Европы со счетом 4:1.

Обсуждение погоды

Сборная Кубы прибыла в Волгоград 18 ноября. Команду в аэропорту встретили с традиционным караваем. В пресс-службе национальной команды сообщили ТАСС, что футболисты были довольны приемом в Волгограде, но к низкой температуре они не привыкли. В день открытых тренировок погода также не радовала футболистов с другого континента - к вечеру поднялся сильный ветер, который мешал игрокам при обращении с мячом. Это почти стало главной темой предматчевых пресс-конференций.

Карпин отметил, что будет очень сложно играть, если такой ветер сохранится. "Все готовы к игре, повреждений нет. Если не обыграем Кубу, то снова нас будут критиковать, судьба такая, - сказал он журналистам. - Не ждал такой погоды - если будет такой ветер, как сегодня, то будет сложно, потому что мяч меняет направление. Необычно тренироваться при такой поддержке, при таком скоплении народа. Но интерес в Волгограде есть, надеюсь, что завтра стадион будет заполнен".

Российский полузащитник Иван Обляков выразил надежду, что на игре не будет такого ветра. "Были теоретические занятия, подготовились к игре, - сказал Обляков журналистам. - Ветер приличный, надеюсь, что на стадионе будет получше, не должно повлиять на игру. Конечно, хочется победить, показать хорошую игру для всех болельщиков. Каждую игру выходим предельно мотивированными, хочется играть за страну. Отлично нас встретили, здесь любят футбол, всегда ходят на футбол. По-другому нас встретить не могли".

От сборной Кубы выступали главный тренер Юниелис Кастильо и капитан национальной команды Луис Хавьер Парадела. Они оба отметили хороший уровень команды России, однако не стали жаловаться на погоду, так как все же успели привыкнуть к ней. При этом главный тренер кубинцев сообщил, что для команды пришлось купить зимнюю форму. "Нашей главной задачей на матч является получение опыта, также для нас это хорошая возможность поездить по земному шару. То есть результат для нас не имеет такой важности, мы хотим получить опыт и новые впечатления", - сказал Кастильо.

Специалист в составе российской команды выделил полузащитника "Монако" Александра Головина, Парадела также отметил уровень игры выступающего в чемпионате Франции футболиста. "Мы знаем многих игроков, например, Александра Головина, - сказал Парадела. - После чемпионата мира в России мы узнали о такой сборной, узнали о многом количестве футболистов, которые выступают на мировом уровне, находятся в топе".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. В 2023-м году сборная России уже провела пять матчей, подопечные Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1), Кении (2:2), а также победили иракцев (2:0) и камерунцев (1:0). В сентябре также были сыграны два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), в них принимали участие футболисты не старше 23 лет.