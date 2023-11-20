Российские боксеры заняли первое место в медальном зачете молодежного чемпионата Европы

Россияне завоевали девять золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль

ТАСС, 20 ноября. Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место в медальном зачете молодежного чемпионата Европы по боксу (спортсмены до 22 лет). Соревнования прошли в черногорской Будве.

Российские спортсмены завоевали девять золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль.

Турнир прошел с 10 по 20 ноября. Россияне выступали под флагом страны. Международная ассоциация бокса отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.