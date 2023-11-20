20 ноября, 04:46
Футбол в России

Футболист Красич рассказал, что ему всегда приятно приезжать в Россию

Бывший полузащитник ЦСКА принял участие в ретро-матче между армейцами и московским "Локомотивом"

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бывшему полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА сербу Милошу Красичу всегда приятно возвращаться в Россию. Об этом он рассказал ТАСС.

19 ноября Красич принял участие в ретро-матче между ЦСКА и московским "Локомотивом", который завершился поражением армейцев (0:1).

"Конечно, я всегда очень рад приехать в Россию, увидеть болельщиков и своих старых друзей, здорово, что снова получилось с ними выйти на поле. Последний раз я был в Москве три года назад, рад, что получилось приехать. Мне очень нравится Москва, да и вся Россия", - сказал Красич.

Красичу 39 лет, он выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 годы. За это время он дважды стал чемпионом России по четыре раза выигрывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Красич также выступал за сербскую "Войводину", итальянский "Ювентус", где стал чемпионом Италии, турецкий "Фенербахче", с которым выиграл Кубок Турции, французскую "Бастию" и польскую "Лехию". 

Теги:
Российский футбол
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