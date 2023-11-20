20 ноября, 05:17
Международная выставка-форум "Россия"

Карелин считает, что российский спорт справляется с международными санкциями

Александр Карелин. Софья Сандурская/ ТАСС
Александр Карелин
© Софья Сандурская/ ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион назвал главным то, что отечественный спорт сумел обратить внимание на себя внутри страны

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российский спорт достойно справляется с давлением со стороны международных организаций. Такое мнение ТАСС высказал на выставке-форуме "Россия" член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"Я считаю, что наш спорт успешно справляется с давлением со стороны международных организаций. Самое главное, что он сумел обратить внимание на себя внутри страны. Мы подтягиваем резервы и устраняем пробелы в тех видах, где они были, где была нарушена связь поколений", - сказал Карелин.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Карелин, Александр АлександровичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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