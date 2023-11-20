Красич считает, что ЦСКА сможет поправить турнирное положение в РПЛ

Столичный клуб после 15 туров занимает пятое место в таблице чемпионата России

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Футболисты московского ЦСКА играют хорошо, поэтому смогут поправить свое турнирное положение в Мир - Российской премьер-лиге. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА серб Милош Красич.

"Конечно, текущее положение в турнирной таблице не может устраивать ЦСКА. Пятое место - это не тот результат, на который рассчитывает такой большой клуб. Команда играет хорошо, но редко получается выиграть, не знаю, в чем причина. На мой взгляд, у них впереди целый круг, и они смогут исправить свое турнирное положение", - сказал Красич.

ЦСКА занимает пятое место после 15 туров в РПЛ, набрав 25 очков, столько же у столичного "Динамо" и самарских "Крыльев Советов". Следующий матч армейцы проведут 25 ноября дома против "Динамо".