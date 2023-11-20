Красич: Джокович доказал, что является лучшим теннисистом в истории

В воскресенье сербский теннисист выиграл Итоговый турнир ATP

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Серб Новак Джокович своей победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в очередной раз доказал, что является лучшим игроком в истории. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского ЦСКА и сборной Сербии Милош Красич.

"Конечно, я слежу за Новаком Джоковичем, он в очередной раз доказал, что является величайшим теннисистом в истории. Он уже так много лет играет на высочайшем уровне и продолжает оставаться на вершине. Для Сербии это, безусловно, спортсмен номер один, за него болеют миллионы, наверное, благодаря ему многие хотят заниматься спортом", - сказал Красич.

19 ноября Джокович победил итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP - 6:3, 6:3.

"Мне доводилось с ним общаться несколько раз, когда он приезжал в Белград. На меня он произвел впечатление простого, дружелюбного парня", - добавил собеседник агентства.

акже он прокомментировал выход сборной Сербии по футболу в финальную часть чемпионата Европы. "Здорово, что наша команда смогла отобраться. Мы играли на чемпионатах мира в ЮАР, России и Катаре, но нас 20 лет не было на чемпионатах Европы, это большой успех. Посмотрим, как получится там сыграть", - отметил Красич.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету теперь 98 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место. Выше него только швейцарец Роджер Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).