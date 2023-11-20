Генменеджер "Миннесоты" заявил, что его беспокоит игра Капризова

ТАСС, 20 ноября. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Билл Герин обеспокоен игрой российского нападающего команды Кирилла Капризова. Комментарий Герина приводит портал The Athletic.
"Это вызывает беспокойство, но я верю в обоих парней (Капризова и Мэттью Болди - прим. ТАСС), - сказал Герин. - Это не так просто, как взять недельный перерыв, щелкнуть выключателем - и все в порядке. Очевидно, что оба игрока ведут себя уверенно, и это самое сложное. Иногда это труднее пережить, чем травму. Нам просто нужно продолжать поддерживать их, помогать им и пытаться направить их в правильном направлении".
Капризов в нынешнем сезоне провел 17 матчей, набрав 15 очков (5 шайб + 10 передач).