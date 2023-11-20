20 ноября, 09:29
Сборные по футболу

В Ассоциации футбола Кубы считают, что в матче со сборной России много плюсов

Игра пройдет 20 ноября в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной России имеет много плюсов для команды Кубы по футболу, это хорошая возможность сыграть с сильным соперником. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес.

"Я думаю, что наших болельщиков будет немного, но не знаю, сколько их точно будет, - сказал Перес. - В матче со сборной России очень много плюсов. У россиян хорошая команда, для нас это возможность сыграть с сильной командой. Матч со сборной России пойдет в рейтинг ФИФА [Международной федерации футбола]".

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что матч с кубинцами пойдет в рейтинг ФИФА, так как предусмотрено шесть замен. 

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